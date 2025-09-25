Auf einer Straße im Westerwaldkreis kracht es am Nachmittag zwischen zwei Autos. Die Polizei hat eine konkrete Vermutung, was zu dem Unfall geführt hat.

Hundsangen (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 8 im Westerwaldkreis sind die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben geriet ein 19-Jähriger auf regennasser Fahrbahn und aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Dort prallte sein Auto gegen das Fahrzeug eines 59-Jährigen. Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit – sie kamen schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser. Die B8 zwischen Wallmerod und Hundsangen war circa drei Stunden für die Unfallaufnahme gesperrt.