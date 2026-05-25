Ein Motorradfahrer und sein Mitfahrer werden schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber bringen sie in eine Klinik. Was ist bisher über den Unfall bekannt?

Neustadt (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad sind im Landkreis Neuwied drei Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Der Unfall passierte am Montagmittag auf einer Landstraße bei Neustadt (Wied) - im Bereich einer Kurve. Das Motorrad stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Dabei wurden der Motorradfahrer und sein Sozius schwer verletzt. Beide wurden per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt - und auch in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war noch unklar.