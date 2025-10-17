Zwei Autos stoßen an einer Einmündung zusammen. Beide Fahrer werden schwer verletzt, ihre Fahrzeuge komplett beschädigt. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

Bad Marienberg (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Bad Marienberg (Westerwaldkreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer eines Kleinwagens von der L294 auf die B414 in Richtung Kirburg abbiegen und übersah dabei ein vorfahrtsberechtigtes Auto.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, beide Fahrer wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Autos wurden bei dem Unfall vollständig zerstört.

Die Bundesstraße 414 war für Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Schaden liegt laut Polizei im niedrigen fünfstelligen Bereich.