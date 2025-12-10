Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B428

Am frühen Abend stoßen zwei Autos zusammen. Fahrerin und Fahrer kommen in Krankenhäuser.

Hackenheim (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall auf der B428 bei Hackenheim (Kreis Bad Kreuznach) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Bad Kreuznach mitteilte, wollte die 16 Jahre alte Fahrerin eines sogenannten 45-Stundenkilometer-Autos am Dienstagabend nach links einbiegen und übersah wohl den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 50-Jährigen.

Die Jugendliche habe beim Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen erlitten und sei per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch der 50-Jährige kam verletzt in eine Klinik. Die Polizei ordnete ein Unfallgutachten an.