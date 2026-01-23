Unfall
Zwei Schwerverletzte bei Überholmanöver
Ein Autofahrer überholt einen E-Scooter und übersieht das entgegenkommende Auto. Bei der Unfallaufnahme fehlt ein wichtiger Zeuge.

Erpel (dpa/lrs) – Beim Überholen eines E-Scooters sind zwei Autos zusammengestoßen, zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Zu dem Unfall kam es laut Polizei am Freitagnachmittag auf einer Landstraße bei Linz (Kreis Neuwied).

Ein 79 Jahre alter Autofahrer wollte demnach einen in gleicher Richtung fahrenden E-Scooter überholen. Dabei übersah er das ihm entgegenkommende Auto einer 32-Jährigen. Das Auto der Frau wurde in die Leitplanke gedrückt. Beide wurden schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei beiden Fahrzeugen liegt ein Totalschaden vor.

Der überholte E-Scooter-Fahrer war bei der Unfallaufnahme nicht mehr da. Die Politei bittet ihn, sich bei der Polizeiinspektion Linz zu melden.

