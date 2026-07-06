Auf einem Zubringer zu einer Bundesstraße bei Bad Kreuznach stoßen zwei Fahrzeuge zusammen - beide Fahrer werden schwer verletzt. Was ist passiert?

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Zwei Fahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß bei Bad Kreuznach schwer verletzt worden. Bei den 47 und 56 Jahre alten Männern bestehe nach derzeitigem Stand aber keine Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Der 56-Jährige sei mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Zubringer zur B41 in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten.

Die Strecke war für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt, schrieb die Polizei. Neben den Fahrzeugen sei auch eine Schutzplanke beschädigt worden.