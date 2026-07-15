Vollsperrung und Stau auf der B41: Nach dem Unfall mit zwei Schwerverletzten untersucht die Polizei, wie es zum Zusammenstoß kommen konnte.

Rüdesheim/Winzenheim (dpa/lrs) – Ein Quadfahrer und ein Motorradfahrer sind durch einen Unfall auf der B41 nahe Bad Kreuznach schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 30-jährige Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf das Quad des 35-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer schwer verletzt. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Die Polizei ermittelt nun zu den genauen Umständen, unter anderem ob der Quadfahrer zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug. Zudem wurde beiden Unfallbeteiligten eine Blutprobe entnommen. Auf der Umleitungsstrecke kam es wegen einer Vollsperrung der B41 während der Unfallaufnahme zu Stau im Berufsverkehr.