Zwei Schulen wegen Bombendrohung geräumt

Zweibrücken/Jünkerath (dpa/lrs) - Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat zwei Schulen in Zweibrücken und Jünkerath wegen Bombendrohungen durchsucht. Wie die Beamten mitteilten, wurden in den Gebäuden keine Täter oder Sprengsätze gefunden. Bei beiden Aktionen waren Spezialhunde im Einsatz. Die Schülerinnen und Schüler wurden aus dem Unterricht entlassen und zu Sammelstellen gebracht. In beiden Fällen waren die Hintergründe sowie die Identität der Täter zunächst unklar. Die Polizei ermittelt, ob die Taten miteinander in Verbindung stehen.

© dpa-infocom, dpa:250224-930-385211/2