Zwei Schüler durch Reizgas an Schule verletzt

Ein Schüler setzt Reizgas in einer Schule in Asbach frei. Zwei Menschen werden verletzt, Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort. Laut Polizei besteht keine weitere Gefahr.

Asbach (dpa/lrs) – Ein Schüler hat am Freitagvormittag Reizgas an einer Schule in Asbach (Landkreis Neuwied) versprüht. Zwei Personen seien durch das Gas verletzt worden, teilte die Polizei mit. Es befänden sich mehrere Rettungskräfte und die Polizei im Einsatz. Eine weitere Gefahr bestehe jedoch nicht.

Einer der verletzten Schüler sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Der andere sei von den Eltern abgeholt worden. Weitere Schüler und Lehrer seien unverletzt geblieben. Nähere Informationen zu den Hintergründen waren zunächst nicht bekannt.