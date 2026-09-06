Rund 67.000 Wahlberechtigte sind in Speyer und Pirmasens aufgerufen, ihre Oberbürgermeister zu bestimmen. Beide Amtsinhaber treten dort gegen Herausforderer an.

Mainz (dpa/lrs) – In zwei größeren Städten in Rheinland-Pfalz wird heute über die künftige Rathaus-Spitze abgestimmt: In Speyer und in Pirmasens stehen die Oberbürgermeisterwahlen an.

In Speyer tritt SPD-Amtsinhaberin Stefanie Seiler gegen den Einzelbewerber Mike Oehlmann an, der von FDP, CDU und den Freien Wählern unterstützt wird. Rund 36.000 Bürgerinnen und Bürger sind zur Wahl aufgerufen. Die 44 Jahre alte Stefanie Seiler ist seit 2019 Oberbürgermeisterin der Domstadt am Rhein.

In Pirmasens kandidiert CDU-Amtsinhaber Markus Zwick gegen Christian Hofer von der AfD und Bernd Kriebel von der Partei Mensch Klima Tierschutz. Rund 31.000 Bürgerinnen und Bürger sind wahlberechtigt. Der 49 Jahre alte Markus Zwick ist seit 2019 Oberbürgermeister von Pirmasens.

Vorläufige Ergebnisse am Abend

Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr. Mit vorläufigen Ergebnissen wird am Abend gerechnet. In beiden Städten ist derjenige direkt gewählt, der mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinigen kann. Eine mögliche Stichwahl findet am 20. September statt.