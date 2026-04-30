Autounfall
Zwei Personen bei Unfall in Saarlouis schwer verletzt
Polizei
Zwei Fahrzeugführer sind schwer verletzt worden (Symbolbild)
Jens Büttner. DPA

Ein Auto fährt am Stau vorbei, dann kracht es: Zwei Menschen erleiden schwere Verletzungen. Details sind noch unklar.

Saarlouis (dpa/lrs) – Bei einem Unfall in Saarlouis sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr das unfallverursachende Fahrzeug teilweise über den Gehweg an im Stau stehenden Autos vorbei, teilte die Polizei mit. In einem Einmündungsbereich stieß das Auto dann mit einem Fahrzeug, das nach rechts abbiegen wollte, zusammen.

Das abbiegende Auto wurde laut Polizei durch die Kollision in den Gegenverkehr geschoben und kollidierte dort mit einem weiteren Fahrzeug. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

© dpa-infocom, dpa:260430-930-17781/1

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Verkehr

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