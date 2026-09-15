Verkehrsunfall
Zwei Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
Motorradunfall Symbolbild
Der Unfall passierte, als einer der Motorradfahrer links abbiegen wollte. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Zwei Motorradfahrer stoßen im Kreis Cochem-Zell zusammen. Mutmaßlich, weil der eine ein Abbiegemanöver des anderen übersieht. Jetzt liegen beide schwer verletzt im Krankenhaus.

Gillenbeuren (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Cochem-Zell sind zwei Motorradfahrer am Vormittag schwer bis schwerst verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen waren die beiden auf einer Kreisstraße in Richtung Gillenbeuren-Schmitt unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Der vordere Fahrer habe nach links abbiegen wollen. Der unmittelbar dahinter fahrende Biker übersah dies laut Polizei vermutlich und prallte mit dem anderen Motorrad zusammen. Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht.

© dpa-infocom, dpa:260915-930-689498/1

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