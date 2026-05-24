Verkehr
Zwei Motorradfahrer bei Unfällen in Rheinland-Pfalz verletzt
Polizei
Die Polizei in Rheinland-Pfalz meldet zwei verletzte Motorradfahrer bei Unfällen. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Ein Rettungshubschrauber im Einsatz, verletzte Biker und zwei Unfälle am selben Tag.

Bad Dürkheim/Kröv (dpa/lrs) – Bei zwei Verkehrsunfällen sind in Rheinland-Pfalz zwei Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stürzte am Samstagnachmittag bei Bad Dürkheim in der Pfalz ein Biker nach einem Auffahrunfall mit einem Auto zu Boden. Der 72-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.

Ebenfalls am Samstagnachmittag stießen auf einer Landstraße bei Kröv (Landkreis Bernkastel-Wittlich) zwei Motorradfahrer zusammen. Dabei wurde laut Polizei einer der beiden Fahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Einzelheiten zum Hergang der beiden Unfälle wurden zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:260524-930-122852/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten