Unfälle
Zwei Motorradfahrer bei Kollision verletzt
Polizei
Laut Polizei musste der 76-Jährige mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)
Daniel Karmann. DPA

Helikopter-Einsatz in Pirmasens: Ein 76-jähriger Motorradfahrer übersieht beim Abbiegen wohl ein entgegenkommendes Motorrad. Beide Fahrer werden verletzt, einer von ihnen schwer.

Pirmasens (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Motorrädern in Pirmasens ist ein 76-Jähriger schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah der Motorradfahrer beim Abbiegen am Sonntag einen entgegenkommenden 17-jährigen Motorradfahrer, wie die Polizei Westpfalz mitteilte. Bei der Kollision wurden beide Fahrer verletzt. Der 76-Jährige erlitt laut den Angaben so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Die Unfallstelle wurde für etwa eine Stunde voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260525-930-125838/1

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Verkehr

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