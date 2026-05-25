Helikopter-Einsatz in Pirmasens: Ein 76-jähriger Motorradfahrer übersieht beim Abbiegen wohl ein entgegenkommendes Motorrad. Beide Fahrer werden verletzt, einer von ihnen schwer.

Pirmasens (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Motorrädern in Pirmasens ist ein 76-Jähriger schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah der Motorradfahrer beim Abbiegen am Sonntag einen entgegenkommenden 17-jährigen Motorradfahrer, wie die Polizei Westpfalz mitteilte. Bei der Kollision wurden beide Fahrer verletzt. Der 76-Jährige erlitt laut den Angaben so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Die Unfallstelle wurde für etwa eine Stunde voll gesperrt.