Bei Wartungsarbeiten kommt es zu einer Verpuffung, zwei Menschen werden verletzt. Was über den Vorfall bislang bekannt ist.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Auf dem Gelände des Chemieunternehmens BASF in Ludwigshafen sind zwei Männer bei einer Verpuffung verletzt worden. Wie das Unternehmen mitteilte, erlitten die beiden Mitarbeiter einer externen Firma Brandverletzungen. Die Verpuffung geschah demnach gegen 8.30 Uhr bei Wartungsarbeiten.

Ein Notarzt versorgte die Verletzten nach Unternehmensangaben zunächst medizinisch, anschließend wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache ist laut einem Sprecher der Polizei Ludwigshafen noch unklar. Man habe Ermittlungen eingeleitet, hieß es. Ein unternehmenseigener Umweltmesswagen sei im Einsatz gewesen und habe keine erhöhten Messwerte feststellen können, erklärte BASF.