Zwei Menschen bei Wohnhausbrand verletzt

Bei einem Wohnhausbrand in Insheim werden zwei Menschen verletzt, einer davon schwer. Das Haus ist unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Insheim (dpa/lrs) – Zwei Bewohner sind bei einem Wohnhausbrand im Landkreis Südliche Weinstraße verletzt worden. Einer der beiden sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Brand in dem Haus in Insheim sei am Dienstagmorgen ausgebrochen, wie es dazu kam, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Das Haus sei nach dem Brand unbewohnbar, der entstandene Sachschaden bewege sich laut Polizei im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.