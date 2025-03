Zwei Menschen bei Unfall in Homburg schwer verletzt

Homburg (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall in Homburg sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben habe ein 56 Jahre alter Mann die Vorfahrt eines 19-jährigen Autofahrers am Sonntagmorgen missachtet, sodass die beiden Autos zusammenprallten. Dabei wurden die beiden Fahrer schwer verletzt – sie kamen in die Universitätsklinik Homburg. Zwei Mitfahrer des 19-Jährigen sowie der Beifahrer des anderen Mannes blieben demnach unverletzt.

Der 56-Jährige musste laut Polizei zuvor mit Hilfe von Spezialgeräten von der Feuerwehr aus seinem Wagen geborgen werden. Beide Autos seien vollständig zerstört, den Sachschaden schätzen die Behörden auf rund 50.000 Euro.