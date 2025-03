Zwei Mainzer ins Nationalteam berufen

Frankfurt/Main (dpa/lrs) – Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt für die anstehenden Aufgaben der Nationalmannschaft auch auf ein Duo des FSV Mainz 05. Angreifer Jonathan Burkardt und Nadiem Amiri zählen zum 23-köpfigen Aufgebot für die beiden Spiele gegen Italien am 20. März in Mailand und am 23. März in Dortmund, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte.

«Es war so lange mein Traum, noch einmal für die Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Ich habe hart daran gearbeitet, mich jeden Tag versucht, zu verbessern. Nachdem ich am Dienstag von Bundestrainer Julian Nagelsmann angerufen worden bin, sind mir die Tränen gekommen», sagte Amiri. Der 28-Jährige lief zuletzt im Herbst 2020 für die DFB-Elf auf.

Nagelsmann lobt Mainzer

Chefcoach Nagelsmann zeigte sich von den Mainzern begeistert. Trainer Bo Henriksen sei «ein positiv-verrückter Trainer, ein mitreißender Typ», stellte der Bundestrainer klar. Nagelsmann kennt Amiri aus seinen Zeiten bei der TSG 1899 Hoffenheim. «Nadiem spielt eine herausragende Saison. Es ist eine fußballromantische Geschichte. Er ist ein guter Typ, der eine super Energie reinbringt», sagte der 37 Jahre alte Trainer.

Burkardt steht bei 14 Saisontoren in der Bundesliga. «Jonny war schon mal dabei, er hat es gut gemacht. Mit seiner Quote ist es Pflicht, ihn zu nominieren. Er ist immer ein Typ, der immer Vollgas gibt», sagte Nagelsmann.