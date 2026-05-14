In der Nacht fängt eine Wohnung im Landkreis Mainz-Bingen Feuer. Zwei Menschen werden verletzt. Das Haus wird durch die Flammen so stark beschädigt, dass es nun unbewohnbar ist.

Bingen am Rhein (dpa/ lrs) – Bei einem Wohnungsbrand im Landkreis Mainz-Bingen sind ein 26-Jähriger schwer und ein 81-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fing die Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Bingen am Rhein in der Nacht aus zunächst unbekannter Ursache Feuer. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Wohnung bereits in Vollbrand.

Das gesamte Gebäude sei derzeit nicht mehr bewohnbar, hieß es. Insgesamt mussten elf Anwohner in Notunterkünfte gebracht werden.