Ein Mann soll zwei Mitbewohner mit einem Messer angegriffen haben. Die Polizei sucht nach ihm und bittet um Hinweise. Der 29-Jährige könne aber bewaffnet sein, warnt sie.

Kusel (dpa/lrs) – Nach einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft im pfälzischen Kusel fahndet die Polizei nach einem 29 Jahre alten Mann. Er soll in der Nacht auf Sonntag zwei Mitbewohner mit einem Messer schwer verletzt und die Flucht ergriffen haben. Die beiden 29 und 31 Jahre alten Opfer mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilt. Lebensgefahr bestehe nicht.

Gegen den mutmaßlichen Täter bestehe der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Zum Motiv der Tat liefen Ermittlungen, hießt es in der Mitteilung. Die Polizei veröffentlichte ein Bild des Gesuchten und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Mann bewaffnet sei, deshalb solle man nicht an ihn herantreten, sondern die Polizei informieren.