Zwei Männer in Gaststätte mit Messer verletzt

Größerer Polizeieinsatz in Eisenberg: Zwei Gäste eines Lokals werden vermutlich mit einem Messer verletzt. Der Tatverdächtige wird festgenommen. Was steckt hinter der Tat?

Eisenberg (Pfalz) (dpa/lrs) – Ein 48-jähriger Mann hat in einer Gaststätte im Donnersbergkreis vermutlich zwei andere Männer mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei mittelte, hatte der mutmaßliche Täter am späten Donnerstagabend das Lokal in Eisenberg (Pfalz) betreten und einen der Gäste leicht und den anderen schwer verletzt. Der 48-Jährige sei kurz darauf auf der Straße unter Einsatz eines Tasers von der Polizei festgenommen worden. Er sei derzeit im Polizeigewahrsam.

Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestehe nicht. Zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat laufen polizeiliche Ermittlungen. Weitere Informationen will die Polizei im Tagesverlauf bekanntgeben.