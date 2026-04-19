Ein 81 Jahre alter Radfahrer und ein 71 Jahre alter Motorradfahrer wurden bei einem Unfall am Kopf verletzt. Wie es zu dem Zusammenstoß in Frankenthal kam.

Frankenthal (dpa/lrs) – Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall in Frankenthal am Kopf verletzt worden. Die beiden 71- und 81-jährigen Männer seien zur Behandlung nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Demnach bog der 81-Jährige am Samstagmorgen mit einem Fahrrad nach links ab, «ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten».

Der 71 Jahre alte Motorradfahrer habe nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und sei mit dem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag.