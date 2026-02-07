Polizei sucht Zeugen
Zwei Männer bei Schlägerei verletzt
Zwei Männer sollen in Ludwigshafen auf zwei andere Männer losgegangen sein. Vieles ist noch unklar. Die Opfer erlitten Prellungen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einer Schlägerei in Ludwigshafen sind zwei Männer leicht verletzt worden. Ein 22- und ein 26-Jähriger seien auf die beiden losgegangen, sagte ein Polizeisprecher. Laut einer Mitteilung ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

Am späten Freitagabend wurden die Beamten demnach wegen der Schlägerei nach Ludwigshafen-Mitte gerufen. Zunächst fanden sie dort nur die Verletzten und übergaben sie mit ihren Prellungen dem Rettungsdienst. Im Rahmen einer Fahndung fanden sie in der Nähe schließlich auch die beiden mutmaßlichen Täter. Sie nahmen sie vorläufig fest und in Polizeigewahrsam.

Hintergründe und Motive der Auseinandersetzung seien noch unklar, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen dauern an.

