Fahrerflucht
Zwei Mädchen bei Unfall mit E-Scooter verletzt
Polizei - Symbolbild
Der Autofahrer lässt die verletzten Mädchen liegen. (Symbolbild)
Rolf Vennenbernd. DPA

Ein Autofahrer übersieht zwei Mädchen auf einem E-Scooter und kollidiert mit ihnen. Die Mädchen stürzen und das Auto fährt weiter.

Speyer (dpa/lrs) – Zwei Schwestern im Alter von 14 und 12 Jahren sind in Speyer auf einem E-Scooter mit einem Auto kollidiert und leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher sei anschließend mit dem Auto weitergefahren, ohne sich um die beiden Mädchen zu kümmern, teilte die Polizei mit.

Der Autofahrer sei am Freitag abgebogen und mit den vorfahrtsberechtigten Schwestern zusammengestoßen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sie wies zudem darauf hin, dass auf einem E-Scooter nur eine Person fahren darf. Im Schadensfall könne es Probleme mit dem Versicherungsschutz geben.

© dpa-infocom, dpa:260509-930-57481/1

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Verkehr

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