Zwei Lotto-Millionäre gab's 2025 im Saarland

Mehr als 54 Millionen Euro sind im vergangenen Jahr insgesamt an Tipper im Saarland ausgeschüttet worden. Wer sich besonders freute.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland sind im vergangenen Jahr zwei Tipper zu Lotto-Millionären geworden. Den höchsten Gewinn mit mehr als 1,8 Millionen Euro räumte ein Eurojackpot-Spieler aus dem Saarpfalz-Kreis Anfang September ab, wie Saartoto mitteilte. Kurz danach kassierte ein Saarländer aus dem Kreis Neunkirchen gut 1,17 Millionen Euro bei der Zusatzlotterie Spiel 77.

Beide hatten mit kleinen Einsätzen gespielt: Der Eurojackpot-Gewinner setzte 4,50 Euro ein, der andere Glückspilz 2,50 Euro. Insgesamt schüttete Saartoto 2025 mehr als 54 Millionen Euro an Saarländerinnen und Saarländer aus.

2024 hatte es laut Saartoto vier Millionengewinne und 2023 zwei Millionengewinne gegeben. Die Gewinnsumme im Saarland lag 2024 demnach bei rund 69 Millionen Euro.

Dieses Jahr feiert Saartoto sein 75-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 1951 hat Saartoto insgesamt 135 Menschen zu Millionären gemacht. 82 davon noch zu D-Mark-Zeiten, 53 seit der Euro-Einführung, hieß es.