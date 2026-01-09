Zwei Leichtverletzte auf schneeglatter Fahrbahn

Regen, Schnee und Wind - aber bisher keine großen Folgen im Verkehr. Laut Polizei blieb es in der Nacht weitgehend ruhig.

Holzhausen an der Haide (dpa/lrs) – Winterliche Straßenverhältnisse haben in der Nacht zum Freitag in Rheinland-Pfalz zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzen geführt. Auf der Bundesstraße 274 bei Holzhausen an der Haide (Rhein-Lahn-Kreis) verlor ein Autofahrer in einer Kurve auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Autobahnpolizei berichtete. Er stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Der 24-Jährige aus dem Rhein-Lahn-Kreis und die entgegenkommende 39-Jährige aus dem Rheingau-Taunus-Kreis wurden leicht verletzt. Abgesehen von diesem Unfall blieb es nach Auskunft der Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf den Straßen bisher ruhig.