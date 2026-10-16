Verkehr
Zwei Leichtkraftrad-Fahrer bei Unfällen in Wittlich verletzt
Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Die Polizei führt den Unfall am Kreisverkehr auf einen Fehler beim Einbiegen zurück. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Zwei Unfälle an einem Tag, zwei verletzte Fahrer: Einer kam von der Kreisstraße ab, der andere stieß mit einem Sprinter zusammen. Was bislang zu den Ursachen bekannt ist.

Lesezeit 1 Minute

Wittlich (dpa/lrs) – Bei zwei Unfällen in Wittlich (Landkreises Bernkastel-Wittlich) sind zwei Leichtkraftrad-Fahrer mittelschwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein 58-Jähriger am Donnerstagmittag auf der Straße in Richtung Bergweiler in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Als Ursache nennt die Polizei Unachtsamkeit und nicht angepasste Geschwindigkeit.

Am Nachmittag kollidierte ein 25-Jähriger mit einem Sprinter auf der Rudolf-Diesel-Straße mit einem Leichtkraftrad. Die Polizei führt den Unfall auf einen Fehler beim Einbiegen zurück. Der 57 Jahre alte Motorradfahrer stürzte und wurde mittelschwer verletzt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur Höhe der Schäden machte die Polizei keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:261016-930-847560/1

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