Zwei Leichen in der Eifel gefunden – Todesursache unklar

In der Nähe von Koblenz sind zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei hält sich mit Auskünften zu dem Fall bisher bedeckt. Handelt es sich um eine Straftat? Was bisher bekannt ist.

Niederdürenbach (dpa) – Zwei Leichen sind am Morgen in der Eifel in der kleinen Ortsgemeinde Niederdürenbach entdeckt worden. Die Umstände des Todes der beiden Menschen seien bislang unklar, teilte die Polizei mit. Detaillierte Auskünfte zu dem Fall werde es erst am Montag von der Staatsanwaltschaft in Koblenz geben, sagte ein Polizist am Abend.

Der Beamte wollte sich weder zum Alter noch zum Geschlecht der beiden Toten äußern. Auch wie die beiden im Landkreis Ahrweiler bei Koblenz entdeckten Menschen ums Leben kamen, dazu gab es zunächst keine Auskünfte.

Der Fund der Leichen sei der Polizei am Morgen gemeldet worden, hieß es. Einsatzkräfte hätten sich direkt zum Fundort begeben. Die Kriminalpolizei Koblenz nahm die Ermittlungen auf.