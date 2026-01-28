Es ist kalt, nass und dunkel: Trotzdem klettern zwei 18-Jährige die Steilwand des Rotenfels bei Bad Münster am Stein-Ebernburg hoch. Die Polizei warnt.

Rotenfels/Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Bei Dunkelheit, Nieselregen und drei Grad sind zwei 18-Jährige verbotswidrig die Steilwand des Rotenfels bei Bad Münster am Stein-Ebernburg hochgeklettert. Am frühen Dienstagabend gingen mehrere Anrufe ein, weil Lichter an der Steilwand gesehen worden waren, wie die Polizei in Bad Kreuznach mitteilte. Die beiden 18-Jährigen waren mit Stirnlampen und Kletterausrüstung unterwegs.

Die Steilwand ist rund 200 Meter hoch und fast 1.200 Meter lang. Der Alpenverein habe das Klettern im ersten Halbjahr 2026 aus naturschutzrechtlichen Gründen untersagt, erläuterte ein Polizeisprecher.

Extrem ungünstige Wetterbedingungen

Beamte entdeckten die Kletterer auf der Höhe des oberen Drittels der Felswand dabei, wie sie sich langsam hangabwärts bewegten. Nach einer Kontaktaufnahme sei eine Notlage ausgeschlossen worden. Die jungen Männer wurden aufgefordert, das Klettern abzubrechen und sich in Sicherheit zu begeben.

Die Wetterdungsbedingungen seien extrem ungünstig gewesen und sicherlich für erfahrene Kletterer auch tagsüber schon eine Schwierigkeit, sagte der Sprecher. Die Polizei warnte: «Das Klettern kann aufgrund der herrschenden Sicht- und Witterungsbedingungen erhebliche Gefahren mit sich bringen.»

Gegen die 18-Jährigen sei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden, außerdem werde geprüft, ob sie die Kosten für den Polizeieinsatz tragen müssten.