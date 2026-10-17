Zwei Jugendliche auf einem E-Scooter stoßen in Nieder-Olm mit einem Auto zusammen. Ein Gutachter soll nun rekonstruieren, wie es zu dem Unfall kam.

Mainz (dpa/lrs) – Zwei weibliche Jugendliche auf einem E-Scooter sind am Freitagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Nieder-Olm (Kreis Mainz-Bingen) schwer verletzt worden. Die E-Scooter-Fahrerin habe auf der Pariser Straße die Vorfahrt des Autos missachtet, sodass es zur Kollision gekommen sei, teilte die Polizei in Mainz mit.

Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr, mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber. Ein Gutachter wurde zur Unfallaufnahme hinzugeholt, um das Unfallgeschehen zu rekonstruieren. Die Fahrbahn war rund drei Stunden voll gesperrt.

Der Unfall passierte, als der E-Scooter vom Schwimmbadparkplatz auf die Pariser Straße fuhr, während das Auto von der Georg-Taulke-Allee kommend in Fahrtrichtung Ortsausgang unterwegs war.