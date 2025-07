Wörth (dpa/lrs) – Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter 53-Jähriger ist am Bahnhof in Wörth (Landkreis Germersheim) von der Bundespolizei gefasst worden. Am Mittwochabend kontrollierte die Bundespolizei den Mann, wie sie mitteilte. Dabei habe sich herausgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Trunkenheit am Steuer sowie ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag.

Zudem lief eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Landau wegen des Erschleichens von Leistungen, wie es hieß. Der 53-Jährige wurde mit auf die Polizeidienststelle genommen und danach in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal gebracht.