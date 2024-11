Zwei Festnahmen wegen Verdacht auf Drogenhandel

Trier (dpa/lrs) – Die Polizei hat zwei Männer in Trier wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Drogenhandels festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, gab es zuvor umfangreiche Ermittlungen, die seit August von der Kriminaldirektion Trier unter Leitung der Staatsanwaltschaft geführt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die 38 und 43 Jahre alten Tatverdächtigen am Mittwochnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor hatten Ermittler am Dienstagnachmittag einen der Männer in der Trierer Innenstadt und den anderen in seiner Wohnung festgenommen. Bei den Festnahmen und einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden unter anderem etwa 1,5 Kilogramm Haschisch, geringe Mengen Kokain und Bargeld gefunden. Die Ermittlungen dauern an.