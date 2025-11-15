Zwei Autos in Sulzbach abgebrannt

Im Regionalverband Saarbrücken geraten zwei Autos in Brand, das Feuer greift sogar auf eine Hauswand über. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Sulzbach/Saar (dpa/lrs) – Zwei Autos sind in der Nacht auf Samstag in Sulzbach im Regionalverband Saarbrücken abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, geriet zunächst ein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen griffen auf ein daneben abgestelltes Auto und anschließend auf eine unweit entfernte Hauswand über.

Verletzt worden sei niemand, die Feuerwehr habe den Brand löschen können, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.