Nächtlicher Schock in Traben-Trarbach: Zwei Autos brennen, Flammen greifen sogar auf eine Hausfassade über.

Traben-Trarbach (dpa/lrs) – Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag zwei Autos in Traben-Trarbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) in Brand gesteckt. Die Autos hätten unabhängig voneinander gestanden, teilte die Polizei mit. Die Flammen des einen Autos seien auf eine Hausfassade übergegriffen. Durch den Brand des anderen Autos sei auch ein Fahrzeug des Roten Kreuzes beschädigt worden.

Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen, so die Polizei weiter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.