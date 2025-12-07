Zwei Autofahrer missachten Vollsperrung nach Unfall

Die Polizei sperrt die Autobahn, um einen Unfall aufzunehmen. Zwei Autofahrer ignorieren die Sperrung und fahren weiter - unter Alkoholeinfluss.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Zwei Autofahrer haben in Saarbrücken die Vollsperrung der Autobahn A620 nach einem Unfall missachtet und sind weitergefahren. Der 35-Jährige aus Frankreich und die 25-Jährige aus St. Ingbert seien kurz nacheinander trotz Blinklichtern und Blaulicht an den Beamten vorbeigerast, teilte die Polizei Saarbrücken mit. Die Autobahn in Richtung Mannheim war zuvor voll gesperrt worden, weil zwei Autos am frühen Sonntagmorgen auf regennasser Fahrbahn zusammengestoßen waren.

Die Beamten haben sich den Angaben zufolge durch einen Sprung zur Seite vor den Fahrzeugen retten können. Einer der beiden Fahrer sei bis zur Unfallstelle gefahren, der andere habe unmittelbar gestoppt werden können. Beide Fahrer seien alkoholisiert gewesen. Die Polizei veranlasste Blutproben. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand. Die Autobahn wurde inzwischen wieder freigegeben.