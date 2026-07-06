Unfälle
Zwei Autofahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt
Rettungswagen
Beide Autofahrer wurden schwer verletzt. (Symbolbild)
Hendrik Schmidt. DPA

Zwei Autos kommen sich entgegen, dann kommt es zur Kollision. Beide Fahrer werden dabei verletzt.

Schönenberg-Kübelberg (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Kusel sind die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Die Männer im Alter von 55 und 70 Jahren seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. «Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr.»

Die beiden Autos seien sich auf einer Landstraße entgegengekommen, als der Unfall passiert sei, hieß es. Bisher sei die Ursache unklar. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

© dpa-infocom, dpa:260706-930-343655/1

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