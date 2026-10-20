Aus vorerst unklarer Ursache kollidieren die Autos auf einer Landesstraße bei Bad Kreuznach. Ein Fahrer wird mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Landesstraße bei Bad Kreuznach sind die Fahrer schwer verletzt worden. Beide seien in ein Krankenhaus gebracht worden, einer mit einem Rettungshubschrauber, teilte die Feuerwehr mit.

Nach der Kollision seien beide Fahrer zunächst in ihren jeweiligen Fahrzeugen eingeklemmt gewesen. Einer der Pkw sei auf der Straße stehen geblieben, der andere mit dem Heck im Graben gelandet. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß kam nach Angaben der Feuerwehr zufällig ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes vorbei. Dieser habe die verletzten Fahrer bereits erstversorgen können.

Bei dem Unfall habe sich auch Motoröl auf der Straße verteilt. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn laut Feuerwehr zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Die Unfallursache war vorerst unklar. Ein Sachverständiger wurde eingeschaltet.