Zuversicht in Mainz vor Jahresstart gegen Bochum

Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 möchte zum Pflichtspielstart ins neue Jahr an die starken Leistungen vor der kurzen Winterpause anknüpfen. Der Tabellenfünfte der Fußball-Bundesliga geht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Schlusslicht VfL Bochum.

Trainer Bo Henriksen sieht seine Mannschaft bestens vorbereitet und kann zudem wieder auf den von einer Muskelverletzung genesenen Kapitän Jonathan Burkardt zurückgreifen. Der Stürmer steht definitiv im Kader, soll laut Henriksen aber dosiert an die Maximalbelastung herangeführt werden, um keine erneute Verletzung zu riskieren.