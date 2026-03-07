Crash auf der B407: An einer Einmündung prallen ein Motorrad und ein Auto zusammen.

Irsch (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer im Landkreis Trier-Saarburg schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer habe am Freitagmittag auf der Bundesstraße 407 bei Irsch Vorfahrt gehabt, teilte die Polizei mit. An einer Einmündung seien das Motorrad und ein wartepflichtiges Auto zusammengeprallt.

Neben der Polizei waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Die Unfallstelle war zwischenzeitlich voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben erheblicher Sachschaden.