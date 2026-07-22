Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zeigt sich wechselhaft. Zum Wochenende könnte es wieder heiß werden - die Temperaturen knacken am Freitag fast die 30 Grad-Marke.

Offenbach am Main (dpa/lrs) – In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen wieder deutlich an. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigt sich der Himmel im Norden von Rheinland-Pfalz wolkig bis stark bewölkt, sonst kann sich bei heiterem Wetter auch mal die Sonne gegen die Wolken durchsetzen. Dabei bleibe es trocken, lediglich in der Eifel und im Westerwald sei etwa Regen nicht ausgeschlossen, hieß es.

Dabei werden im Norden Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad erwartet, im Süden klettern sie demnach auf bis zu 27 Grad. In der kommenden Nacht bleibt es laut DWD mit Ausnahme des Südens wechselnd bewölkt, zwischen Eifel und Westerwald kann örtlich erneut Regen oder Sprühregen fallen. Die Tiefstwerte sollen zwischen 14 und 9 Grad liegen.

Am Freitag örtlich wieder fast 30 Grad

Der Donnerstag startet laut dem DWD zunächst wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf setzt sich aber zunehmend die Sonne durch. Dabei bleibt es bei Temperaturen zwischen 22 Grad im Norden und 26 Grad in der Vorderpfalz weitgehend trocken.

In der Nacht zu Freitag zeigen sich am Himmel nur wenige Wolken, Regen ist demnach nicht zu erwartet. Die Tiefstwerte liegen der Vorhersage zufolge zwischen 12 und 8 Grad. Im Tagesverlauf zeige sich das Wetter vor allem im Süden sonnig, sonst oft heiter. Es wird wieder heißer: Die Temperaturen klettern laut DWD auf 25 bis 29 Grad, im Bergland auf 23 Grad.