Hermeskeil (dpa/lrs) – Die Polizei hat bei Trier einen Bus mit Jugendlichen gestoppt, die Augenzeugen zufolge in Hermeskeil randalieren wollten. Auslöser war am Freitagabend der Notruf eines 15-Jährigen: 20 bis 30 junge Leute seien in Morbach in einen Bus nach Hermeskeil gestiegen, sie seien mit Messern, Baseballschlägern und Eisenstangen bewaffnet.

Die Polizei stoppte den Bus bei Malborn und fand 31 Heranwachsende im Alter zwischen 16 und 21 Jahren und fünf Einhandmesser sowie ein Tierabwehrspray, aber keine Baseballschläger oder anderes Schlagwerkzeug.

«Hinweise zur Motivation hinsichtlich dieser versuchten Tatbegehung sind aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen», berichteten die Beamten. Gegen 28 Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Landfriedensbruch sowie fünf Verstöße gegen das Waffengesetz eingeleitet. Alle Personen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen aus der Kontrolle entlassen.