Bei einer nächtlichen Kontrolle stoppt die Polizei einen Autofahrer, der unter dem Einfluss von Drogen steht. Für den Mann am Steuer ist das nicht das erste Mal.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Ein 36-Jähriger ist in Neustadt an der Weinstraße erneut unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer entdeckt worden. Polizisten kontrollierten den Mann in der Nacht zum Mittwoch gegen 00.15 Uhr auf der Landstraße 516 bei Diedesfeld, wie es in einer Mitteilung hieß.

Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Er sei auch Anfang Juni wegen einer Fahrt unter Einfluss von Cannabis aufgefallen. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet. Zudem soll die zuständige Fahrerlaubnisbehörde informiert werden.

Auf die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels verzichteten die Beamten nach Angaben der Polizei, weil das Auto während der Kontrolle einen technischen Defekt hatte.