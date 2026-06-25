Ab 33 Grad stehen hitzegeplagten Mainzerinnen und Mainzern wieder klimatisierte Zimmer in einigen Hotels vergünstigt zur Verfügung. Die vor einem Jahr entstanden Aktion geht in die Verlängerung.

Mainz (dpa/lrs) – Wer in diesen heißen Tagen in Mainz in seiner Wohnung unerträglich schwitzt oder kaum Schlaf findet, der freut sich unter Umständen: Wie im vergangenen Jahr bieten im Rahmen der Aktion «Cool Summer Mainz» einige Hotels für Bewohnerinnen und Bewohner der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt wieder kühle Zimmer für weniger Geld als sonst an.

Das eigene Schlafzimmer kann bei der Aktion unter Federführung von Mainzplus Citymarketing gegen ein Zimmer in einem von insgesamt sieben teilnehmenden Hotels in der Zeit vom 1. Juli bis zum 13. August getauscht werden. Voraussetzung dafür ist, dass Temperaturen von mehr als 33 Grad herrschen, wie die Marketinggesellschaft mitteilte.

Interessierte, die einen Wohnsitz in Mainz haben, können sich, sofern solche Temperaturen maximal fünf Tage zuvor vorhergesagt werden, über die Zimmervermittlung von Mainzplus eine zwischenzeitliche kühlere Bleibe buchen, sofern noch verfügbar. Eine Anreise ist allerdings nur von Sonntag bis Donnerstag möglich. Ein Doppelzimmer inklusive gibt es für 55 Euro pro Nacht.