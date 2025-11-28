Zugausfälle wegen Bauarbeiten – DGB bittet um Kulanz

Beschäftigte müssen dafür Sorge tragen, pünktlich zur Arbeit zu kommen. Bauarbeiten am Bahnknoten Mainz bremsen den Verkehr aber wochenlang aus. Der DGB wendet sich an die Arbeitgeber.

Mainz (dpa/lrs) – Der DGB hat an die Arbeitgeber rund um Mainz appelliert, mit «Vernunft und Kulanz» auf die Ende November beginnenden Bauarbeiten der Bahn zu reagieren. «Bereits in der Vergangenheit haben selbst kleinere Maßnahmen zu Verspätungen, Unpünktlichkeit und Ausfällen gesorgt», stellen die Vorsitzenden des DGB-Stadtverbands Mainz und Mainz-Bingen fest.

«Weitere Baumaßnahmen an Straßen im Rhein-Main Gebiet erschweren die Situation, weil der Umstieg auf das Auto oder den ÖPNV die Straßen noch mehr überlastet und auch dort zu Verspätungen führt», stellt der DGB fest.

Bahn: Fahrgästen wird viel abverlangt

Die Bahn hatte bereits eingeräumt, Fahrgästen werde viel abverlangt. Umfangreiche Bauarbeiten rund um den Hauptbahnhof Mainz führen in den Wochen vor Weihnachten und zu Beginn des neuen Jahres zu Zugausfällen und teils erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Mainz, Wiesbaden und Frankfurt. Über die Weihnachtsfeiertage sollen die Arbeiten ruhen und es soll zwischenzeitlich alles wie gewohnt rollen, wie die Deutsche Bahn mitteilte.