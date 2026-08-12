Nächtliche Bauarbeiten
Zugausfälle der RB26 zwischen Remagen und Mainz
RB26
Die RB26 verkehrt zwischen Köln und Mainz. (Symbolbild)
Henning Kaiser. DPA

Bauarbeiten sorgen erneut für Chaos: Wer am Wochenende mit der RB26 unterwegs ist, muss mit Ausfällen und Ersatzbussen rechnen. Welche Abschnitte wann besonders betroffen sind.

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Remagen/Mainz (dpa/lrs) – Bahnreisende zwischen Remagen und Mainz müssen am Wochenende mit Zugausfällen auf der Linie RB26 rechnen. Wie der Betreiber Trans Regio mitteilte, fallen vor allem in den Abend- und Nachtstunden Verbindungen auf verschiedenen Streckenabschnitten in beide Richtungen aus.

Betroffen sind demnach etwa Verbindungen zwischen Remagen und Koblenz, zwischen Remagen und Bingen sowie zwischen Bingen und Mainz. Auch in der Gegenrichtung entfallen Züge zwischen Mainz und Koblenz, zwischen Koblenz und Remagen sowie teilweise auf dem gesamten Streckenabschnitt zwischen Mainz und Remagen.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet, sorge allerdings für angepasste Abfahrts- und Ankunftszeiten. Grund für die Einschränkungen, Verspätungen und Fahrplanabweichungen sind umfangreiche Bauarbeiten.

© dpa-infocom, dpa:260812-930-519805/1

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