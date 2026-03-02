Nach einem Aufprall rücken Einsatzkräfte aus: Was hat die Bahn auf freier Strecke getroffen? Eine Suche bringt Klarheit.

Kanzem (dpa/lrs) – Ein Zug prallt mit einem Wildschwein auf der Strecke zwischen Trier und Saarbrücken zusammen und führt unter anderem zu Verspätungen bei 17 Bahnverbindungen. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Trier mit. Bei der Behörde war demnach am Morgen der Hinweis eingegangen, dass ein Zug im Bereich Kanzem etwas überfahren habe.

«Da nicht auszuschließen war, ob eine Person zu Schaden gekommen war, wurde die Strecke beidseitig für den Zugverkehr gesperrt», hieß es. Bei der Suche hätten Einsatzkräfte ein überfahrenes Wildschwein entdeckt. Nach gut einer Stunde wurde der Abschnitt kurz nach acht Uhr wieder freigegeben.