Zug erfasst Mann und verletzt ihn tödlich
Zeugen beobachten, wie ein Mann neben einem Zug herläuft. Dieser fällt in das Gleisbett mit tragischen Folgen.

Böhl-Iggelheim (dpa/lrs) -Ein 45-Jähriger ist am Bahnhof in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Zeugen hätten ausgesagt, der Mann sei neben dem anfahrenden Zug hergelaufen und ins Gleisbett geraten, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Mann sei nach dem Unfall am Sonntag noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Die Ermittler gehen derzeit von einem Unglücksfall aus. Zur Klärung der genauen Todesumstände soll es eine Obduktion geben.

