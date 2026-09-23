Häufig spielt der Mann nach eigenen Angaben nicht Lotto - trotzdem gelingt ihm ein Millionengewinn. Was er mit dem Geld nun vorhat.

Koblenz (dpa/lrs) – Ein Lottospieler aus der Westpfalz hat rund 1,4 Millionen Euro in der Lotterie 6aus49 gewonnen – und will damit erst einmal Schulden tilgen. Der Anfang 30-Jährige beschreibt sich selbst als «Gelegenheitsspieler», wie Lotto Rheinland-Pfalz mitteilte. «Ich spiele noch nicht lange Lotto», wurde er von der Lottogesellschaft zitiert.

An seinem Gewinn freue den Mann besonders, sich zukünftig nicht ständig Gedanken über Geld machen zu müssen. «Zuerst das Leben sanieren – Schulden abbezahlen und dann finanziell wieder bei null anfangen», so der Westpfälzer. An seinem Leben solle sich trotzdem nicht viel ändern. Auch normal weiterarbeiten möchte der frisch gebackenen Lottogewinner. Irgendwann wolle er sich dann vielleicht den Wunsch von einem Eigenheim erfüllen.

Er spiele vor allem dann, wenn der Jackpot hoch sei, zitierte ihn die Lottogesellschaft. Wie bei vielen anderen Lottospielern seien seine Zahlen eine Mischung aus Geburtstagsdaten aus der Familie und ein paar zufällig gewählte.