Gnade zu Weihnachten: Jedes Jahr dürfen Häftlinge vorzeitig aus dem Gefängnis. Die Voraussetzungen müssen aber stimmen. Für wen das im Saarland gilt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Gefängnisinsasse im Saarland kann sich in diesem Jahr dank der sogenannten Weihnachtsamnestie über eine vorzeitige Entlassung aus der Haft freuen. Es handelt sich um einen Gefangenen, bei dem das Strafende in die Zeit vom 21. November bis zum 3. Januar 2027 falle, teilte der Sprecher des Justizministeriums der Deutschen Presse-Agentur mit.

Im vergangenen Jahr hatten sechs Gefangene von der Regelung profitiert. Die Weihnachtsamnestie sei «eine gnadenweise Entlassung aus Anlass des Weihnachtsfestes», die nur für bestimmte Gefangene in Betracht komme, sagte der Sprecher.

Nicht alle Gefangenen kommen infrage

So sei eine vorzeitige Entlassung ausgeschlossen, wenn Gefangene wegen Tötungs- und Sexualdelikten verurteilt worden seien, hieß es. Auch für Gefangene, die nach Ende Juni entwichen oder aus Lockerungen nicht oder mit erheblicher Verspätung zurückgekehrt seien, gebe es keinen «Gnadenerweis».

Aktuell befinden sich laut Ministerium 885 Gefangene in den saarländischen Justizvollzugsanstalten Saarbrücken (654) und Ottweiler (231). Die JVA Saarbrücken sei gut 95 Prozent ausgelastet, die JVA Ottweiler mehr als 82 Prozent, teilte das Ministerium mit.