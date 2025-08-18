Eine 51-Jährige verliert auf der B9 die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Schuld sind wohl ihre zu hohe Geschwindigkeit und eine Unebenheit in der Fahrbahn.

Worms (dpa/lrs) – Eine 51 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 9 in der Nähe von Worms leicht verletzt worden. Der Unfall habe sich am Sonntagabend ereignet, teilte die Polizei mit. Demnach habe die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei in die Leitplanke gekracht. Grund dafür könnte neben der nicht angepassten Geschwindigkeit auch eine Unebenheit in der Fahrbahn gewesen sein.

Die Frau sei in eine Klinik gebracht worden. Zur Unfallaufnahme sei die Straße für kurze Zeit gesperrt worden.